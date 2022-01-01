Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) проведут 12 января, сообщает «Роскосмос».

Коррекция проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19», уточнили в госкорпорации.

Двигательная установка грузового корабля «Прогресс МС-18» включится в 21:09 по московскому времени. Ее работа продлится 292,5 секунды. После манёвра высота орбиты станции будет увеличена на 850 м, а средняя высота вырастет до 417,73 км.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж 66-й экспедиции. В его составе миссии — космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

В конце декабря прошлого года высоту орбиты станции уменьшили на почти два километра. Это потребовалось для того, чтобы сформировать условия для старта «Союз МС-21».

Отметим, что американские астронавты намерены остаться на МКС до 2030 года. В течение этого периода Вашингтон намерен продолжать работу на МКС со своими международными партнерами в лице России, Канады, Японии и Европы (aif. ru)