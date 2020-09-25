Коронавирусом заразились 32 млн человек по всему миру

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на планете превысило отметку в 32 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, по данным на 22.35 мск, в мире насчитывалось уже 32 039 142 заболевания COVID-19. Скончались вследствие заражения инфекцией 979 338 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 22 024 644 жителя Земли.

Наибольшее число заражений зафиксировано в США — 6 954 456 случаев, на втором месте находится Индия — 5 732 518 заболевших, третье место занимает Индия — 4 624 268 пациентов с положительными анализами на COVID-19.