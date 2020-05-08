Коронавирус живет в холодильнике

На определенных предметах коронавирусная инфекция может сохранять жизнеспособность достаточно долгое время.

О продолжительности жизни COVID-19 на вещах, которыми мы пользуемся каждый день рассказал «Интерфаксу» бывший глава Роспотребнадзора, первый запред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко.

По его словам, с внутренней стороны маски коронавирус способен оставаться до четырех дней, а на внешней — до семи. Отмечается, что гладкая поверхность препятствует разрушению COVID-19: на папиросной бумаге и на салфетках вирус деактивируется в течение трех часов, на обработанной древесине и одежде сохраняется до 24 часов, а на стекле — до четырех дней.

Онищенко также подчеркнул, что при +37 градусах коронавирус погибает на второй день, а при +70 — за пять минут. Притом температура внутри холодильника благоприятна для выживания микроорганизмов, поэтому при +4 градусах коронавирус отлично сохраняется.