Коронавирус живет в холодильнике

На определенных предметах коронавирусная инфекция может сохранять жизнеспособность достаточно долгое время.

О продолжительности жизни COVID-19 на вещах, которыми мы пользуемся каждый день рассказал «Интерфаксу» бывший глава Роспотребнадзора, первый запред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко.

По его словам, с внутренней стороны маски коронавирус способен оставаться до четырех дней, а на внешней — до семи. Отмечается, что гладкая поверхность препятствует разрушению COVID-19: на папиросной бумаге и на салфетках вирус деактивируется в течение трех часов, на обработанной древесине и одежде сохраняется до 24 часов, а на стекле — до четырех дней.

Онищенко также подчеркнул, что при +37 градусах коронавирус погибает на второй день, а при +70 — за пять минут. Притом температура внутри холодильника благоприятна для выживания микроорганизмов, поэтому при +4 градусах коронавирус отлично сохраняется.

| 2020-05-08T21:35:23+00:00 8 мая 2020, 22:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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