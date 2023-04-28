В Азербайджане выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусом, 23 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Три пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 316 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 820 834 человек вылечились, 10 238 скончались, число активных больных — 244.

За прошедшие сутки проведено 1 081 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 588 338 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 248 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 128, вторую дозу получили 86, бустерную дозу – 29 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 5.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 960 299, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 410 593, вторую дозу получили 4 880 835, бустерную дозу – 3 402 727 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 144 человека.