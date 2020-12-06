Коронавирус в Турции: около 539,3 тыс. инфицированных

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 195 человек, общее число жертв заболевания достигло 14 900.

Об этом, как передает , сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 539 291, за прошедшие 24 часа 6 093 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 4 011 человек, общее число выздоровевших достигло 431 253.