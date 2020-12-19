Коронавирус в мире: более 75 млн заразившихся

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 75 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает ТАСС.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 75 084 964, умерли 1 665 008 человек, выздоровели 42 464 023 заразившихся. Наибольшее число случаев заражения — 17 214 177 — выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 310 792 инфицированных. Далее по числу заражений следует Индия с 9 979 447 выявленными случаями, 144 789 смертями и 9 520 827 выздоровевшими пациентами. Третье место занимает Бразилия, где заразились 7 110 434 жителя, умерли 184 827, выздоровели 6 301 023.