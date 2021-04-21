Коронавирус в мире: 656 тысяч случаев за сутки

В мире за сутки выявили 656 тысяч заражений коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

За сутки также погибли 10,5 тысячи пациентов. Таким образом, с начала пандемии заболели 141,75 миллиона человек, скончались 3,02 миллиона заразившихся.

41% новых случаев приходятся на Юго-Восточную Азию (271 611), на втором месте — Европа (160 421), на третьем — Северная и Южная Америка (147 852).

На первом месте по распространению коронавируса находятся США (31 350 025 случаев). Далее идут Индия (15 321 089), Бразилия (13 943 071), Франция (5 214 493), Россия (4 718 854), Великобритания (4 390 787).