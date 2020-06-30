Коронавирус помещал суду над Кочаряном

По делу 1 марта также проходят бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворкян.
Хачатуров обратился к суду с предложением в следующий раз решить технические вопросы до начала заседания. По его словам, уже долгое время процесс затягивается, а он уже не в том возрасте, чтобы каждую неделю часами сидеть в зале заседаний. Тем более, что дело ограничивается лишь тем, что защита и обвинение выступают с замечаниями.
Адвокаты экс-президента Армении Роберта Кочаряна – Ованнес Худоян, поддержал Хачатурова, призвав по возможности решить все технические вопросы с участниками вне заседания.
Судья Анна Данибекян в итоге приняла решение перенести заседание на 13:00 7 июля. Она попросила адвоката Хачатурова заранее сообщить суду о результате повторного теста на коронавирус. (Спутник-Армения)