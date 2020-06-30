Коронавирус помещал суду над Кочаряном

Заседание суда общей юрисдикции в Армении по делу 1 марта перенесено на 7 июля. Напомним, что по этому делу второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президента Армении дважды арестовывали в 2018 году. А 25 июня 2019 года он был арестован в третий раз.

По делу 1 марта также проходят бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворкян.

В начале заседания Мигран Погосян – адвокат бывшего начальника Генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова (проходящего в качестве обвиняемого по этому делу), сообщил суду, что контактировал с человеком, у которого подтвердился коронавирус, поэтому, возможно, сам он тоже заразился. После этого суд прервался на перерыв, чтобы попытаться обеспечить социальную дистанцию и решить технические вопросы в зале заседаний.
После возобновления заседания выяснилось, что необходимые технические вопросы решить не удалось.

Хачатуров обратился к суду с предложением в следующий раз решить технические вопросы до начала заседания. По его словам, уже долгое время процесс затягивается, а он уже не в том возрасте, чтобы каждую неделю часами сидеть в зале заседаний. Тем более, что дело ограничивается лишь тем, что защита и обвинение выступают с замечаниями.

Адвокаты экс-президента Армении Роберта Кочаряна – Ованнес Худоян, поддержал Хачатурова, призвав по возможности решить все технические вопросы с участниками вне заседания.

Судья Анна Данибекян в итоге приняла решение перенести заседание на 13:00 7 июля. Она попросила адвоката Хачатурова заранее сообщить суду о результате повторного теста на коронавирус. (Спутник-Армения)

| 2020-06-30T16:16:13+04:00 30 июня 2020, 17:50|12345 (Пока оценок нет)
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