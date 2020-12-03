Коронавирус не удастся искоренить никогда, заявил британский эксперт

Ученый вместе с тем признался, что с оптимизмом узнал новости о сертификации первой вакцины от коронавируса в Британии. По его словам, для успешной иммунизации нужно больше вакцин от разных производителей.

С ученым согласился и премьер-министр Британии Борис Джонсон, также принявший участие в брифинге. «Не нужно испытывать излишний оптимизм или наивно полагать, что борьба окончена. Это не так. Сейчас нам нужно реализовать наш зимний план (поддержание коронавирусных ограничений по всей стране). Самое худшее сейчас — это предполагать, что мы можем расслабиться, что игра и борьба с COVID завершены. Это не так. Это не конец», — сказал Джонсон.