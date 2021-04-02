Коронавирус может лишить Баку игр Евро-2020

Баку могут лишить права проведения игр Евро-2020.

Как передает аpasport.az, информацию об этом распространило немецкое издание «Sportschau».

Несмотря на то, что право проведения игр первенства континента предоставлено 12 городам, из-за высокого уровня инфицирования коронавирусом пять из них – Баку, Бильбао, Дублин, Глазго и Мюнхен могут лишить права проведения игр. УЕФА примет окончательное решение в начале апреля, после получения гарантий от организаторов в связи с болельщиками.

Отметим, что Евро-2020 будет проведен 11 июня – 11 июля, Баку должен принять 4 матча финального этапа. По регламенту, на Бакинском олимпийском стадионе должны состояться 3 игры группового этапа, одна игра 1/4 финала.