Коронавирус, госпитализация или лечение на дому: за и против

Людей сейчас в большей степени беспокоит и даже страшит потеря источника дохода, чем возможность заражения коронавирусом. Поскольку под карантином-то оказались уже все, а вероятность заболеть, считают многие, при условии соблюдения всех правил, минимальная. Всем кажется, что чаща сия их минует. Но даже если настигнет болезнь, то обращаться в медучреждения многие не рискуют. Слишком много страшных кадров им показали за последние дни из клиник Италии и, даже, США.

Что и говорить, в таком случае, о наших больницах, возможности которых не выдерживают сравнения с западными. О том, что очень мало аппаратов искусственной вентиляции легких говорят сами медики, лекарства от вируса нет, лечение проводится симптоматическое, насколько достаточно койко-мест в наших клиниках можно догадываться, будет ли хватать сил и времени врачам уделять внимание каждому больному — тоже большой вопрос. Инфицированный пациент окажется в абсолютной изоляции, близкие не будут иметь возможности влиять на процесс лечения и контролировать состояние своего больного, неведение о том, в какой степени обеспечен родственник своевременной и качественной медицинской помощью вымотает все нервы. А если, не дай Бог, пациент умрет? И умирать он будет, как бы тяжело не было это писать — один, без родных и друзей. Выдается ли тело в этом случае родным, позволено ли хоронить жертву коронавируса с соблюдением исламских традиций и обрядов, или придется смириться с тем, что тело близкого человека будет сожжено или окажется в общей могиле? И вообще, приняты ли правила захоронения людей, умерших от заражения Covid-19?

Не внес ясность в эти вопросы и председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде. В интервью Real TV он говорил лишь о том, что пытается получить от премьер-министра специальное разрешение для религиозных деятелей, которые будут участвовать в церемониях погребения людей, умерших от коронавируса. Из чего можно сделать вывод, что похороны все же будут, но остается открытым вопрос — в какой форме?

По всем этим причинам многие, особенно люди преклонного возраста, просят родных, чтобы в случае заражения они не сообщали об этом органам здравоохранения, предпочитая умереть дома и в кругу родных. Тем более, что этап, когда инфицированный мог заразить и остальных домочадцев, уже пройден. Но есть вероятность, что тяжело болезнь будет протекать не у всех членов семьи, некоторые могут перенести инфекцию на ногах, но люди в возрасте и с отягощенным другими заболеваниями анамнезом однозначно входят в группу риска и им требуется госпитализация.

Ну и каков же выход? Это та ситуация, когда никакие деньги не спасут. Нет возможности увезти своего больного в лучшие клиники мира, а здесь придется лечиться в определенной для этой цели клинике и у конкретного врача. Выбора-то нет. А насколько высок профессионализм этого доктора уже не будет иметь никакого значения. Влиять то на процесс лечения в подобной ситуации никак невозможно.

Подстерегает нас и другая опасность, связанная с медработниками. А если будут инфицированы и они? С одной стороны, если это обычная, не специализированная клиника, медработники сами станут источником инфекции, с другой – массовое их заражение вызовет нехватку персонала в случае распространения инфекции. Так, в Санкт-Петербурге и Ленобласти из-за коронавируса на карантин ушли сразу четыре больницы и один роддом. Совокупно в этих больницах оказались изолированы больше тысячи человек.

В условиях режима всеобщей самоизоляции есть риск, что именно медики могут стать одними из основных переносчиков инфекции. Большой вопрос, достаточно ли средств самозащиты выделено больницам, поликлиникам и скорой помощи, какова ситуация в регионах? Есть ли возможность провести тестирование медперсонала, и вообще интересно, есть ли среди зараженных медики, если да, то каково их число, и какой процент составляют от общего числа?

Вообще, сейчас именно медики самая подверженная заражению группа, несмотря на защитные костюмы и маски. И болезнь у них тоже протекает в наиболее тяжелой форме, что объясняется, по мнению специалистов, высокой концентрацией вируса, который репродуцирует и создает собственные копии. И накопленные в организме копии усугубляют состояние больного. «Чем больше во мне вируса, тем вероятнее, что я передам его окружающим»,- так объяснил BBC профессор Уэнди Барклай из Института инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона тяжелое течение болезни у медработников.

Пока еще нет статистических данных, позволяющих измерить риски для медперсонала, который постоянно находится в вирусной среде. Но известно, что, к примеру, в Италии более 6200 заразившихся медики при общем числе заболевших в стране порядка 120 тысяч (5%), скончались 63 врача; в Испании медработников с Covid-19 на данный момент насчитывается более 6500 человек, что составляет 12% от общего числа зараженных; в начале марта Китай сообщал о 3300 заболевших врачей и сотрудников больниц, что составляло до 12% от всех подтвержденных случаев; в Молдове медицинские работники составляют почти треть от всех заразившихся коронавирусом.

Нехватка средств индивидуальной защиты (СИЗ) представляет потенциальный риск для заражения вирусом, поэтому вызывает заслуженный гнев у работников здравоохранения. И отвечают медики на данный факт по-разному. Так, во Франции врачи подали в суд на правительство за то, что оно не распорядилось о наращивании производства медицинских масок, врачи и медсестры Зимбабве объявили забастовку в знак протеста против нехватки СИЗ, а в Британии в некоторых больницах страны до 50% персонала ушли на больничный или в самоизоляцию.

Сейчас именно медики несут самую главную нагрузку в борьбе с коронавирусом. Но уже тысячи медработников в мире заразились вирусом, есть и жертвы. Как же сдержать распространение вируса среди самих медработников? Только строгой самодисциплиной, средствами самозащиты и ранним тестированием. И в условиях роста случаев инфицирования, наверное, стоит разрешить пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома. Во многих странах, впрочем, так и делается, возможно, даже и у нас. Тем, у кого нет серьезных симптомов, предписывают самоизоляцию. А госпитализировать подлежит лиц старше 65 лет, беременных, пациентов с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, болезнями дыхательных органов. Тогда и у медработников снизится нагрузка, и риска заразиться у них будет меньше, а больные с легкой формой избегут накопления копий вируса в случае госпитализации, соответственно — и тяжелого течения болезни.