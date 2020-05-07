Корона Земли: Доживем до… или Цыплят по осени считают

Коронавирус взял в плен всю планету Земля, и пришел он надолго, как, впрочем, и многие другие вирусные заболевания. Похоже, землянам придется привыкнуть к мысли, что надо научиться жить с ним рядом, как, к примеру, с гриппом.

Кстати, испанкой — H1N1 ровно сто лет тому назад были инфицированы 550 млн человек, почти треть населения планеты, а число умерших оценивают от 17 млн до 50-100 млн человек или 0,9-5,3 % населения Земли. В 1957 году мир охватил азиатский грипп – вирус мутировал в H2N2, за год, с 1957-го по 1958-й, за две волны болезнь унесла жизни от 1 до 4 млн человек. А в 1967-м – он вернулся под названием гонконгский грипп – H3N2 и унес жизни как минимум миллиона человек. В 2009-м мутировавший вирус H1N1 серотипа испанки вызвал пандемию cвиного гриппа и только за первый год болезнь унесла жизни от 100 до 400 тысяч человек по всему миру. В последующие годы инфекция вспыхивала точечно, люди свыклись к мысли, что гриппом или ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), в той или иной форме периодически болеют почти все, и научились сосуществовать с вирусной инфекцией дыхательных путей. Ведь победить-то вирус в любом случае не удастся, как показала практика. Это связано с его способностью быстро эволюционировать, постоянно возникающие новые штаммы позволяют патогенам обходить защиту иммунной системы человека и обеспечивают устойчивость к лекарственным препаратам.

Сегодня мир оказался в тисках другого вируса — коронавируса COVID-19, отправив многие страны в карантин, причем в некоторых странах – на всеобщий и довольно жесткий. Не работают целые отрасли, несут большие убытки многие сферы экономики, закрыты границы между странами, не летают самолеты и не ходят поезда, стоят производственные линии, падает товарооборот, рушится мировой порядок, впереди маячит мировая анархия.

Благодаря драконовским методам Китаю удалось быстро преодолеть первую вспышку эпидемии, многие страны потом переняли китайский опыт борьбы с инфекцией, однако из общей картины выпали две страны – Швеция и Беларусь, которые отказались от всеобщего подхода и решили не вводить на государственном уровне ни карантин, ни чрезвычайную ситуацию. И в начальный период даже рапортовали об эффективности своего эксперимента, и несмотря на цифры, свидетельствующие о том, что их метод борьбы отнюдь не оказался более рациональным, все еще считают, что избрали верный путь. Так, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль считает, что стратегия борьбы с коронавирусом должна учитывать тот факт, что вирус пришел и останется надолго. Такую же точку зрения недавно поддержала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая упомянула шведскую модель как возможный образец для подражания в будущем.

И правда, зачем было, зная специфику пандемий подобного рода, останавливать всю экономическую систему планеты? Достаточно было обязать самоизолироваться лицам в группах риска, ввести режим ношения масок и перчаток, придерживаться расстояния в 1-2 метра. Т.е., понять и принять, что использование средств защиты, социальное дистанцирование, широкое тестирование, подавление новых очагов инфекции, эпидемиологический надзор, внедрение новых методов лечения, пока нет вакцины, являются единственно верными методами борьбы с пандемией. Для предотвращения заболевания отнюдь не стоило закрывать страны и людей под ключ. Ведь рано или поздно все равно придется выходить из скорлупы, и тогда окажется, что за время всемирной изоляции вирус никуда не испарился. Более того, может начаться вторая и третья волна, как уже прогнозируют специалисты.

Сразу несколько стран уже заявили, что планируют отменить с 4 мая ряд запретов, которые вводили из-за коронавируса. Власти Испании разрешили кафе и ресторанам продавать еду навынос, открыть некоторые магазины, парикмахерские и мастерские по ремонту обуви и одежды; в Сербии возобновляется работа общественного транспорта, откроются кафе; в Бельгии гражданам разрешили совершать пробежки и заниматься спортом на улице по двое, но с обязательным ношением масок; в Португалии обещали открыть парикмахерские, библиотеки, книжные лавки и небольшие торговые точки площадью не более 200 кв. метров; в Италии к работе смогут вернуться более 4 млн человек. Азербайджан тоже в некоторой степени ослабил введенные ранее запретительные меры, но предупредил, что может вернуться к ужесточению специального карантинного режима в случае роста зараженных и несоблюдения правил.

Между тем, некоторые страны – Китай, Иран — уже ждут вторую и даже третью волну вспышки инфекции, а официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович вообще предупредила, что мир не сможет избежать второй волны коронавируса, поскольку иммунитет к нему есть лишь у небольшого числа лиц.

Т.е., с коронавирусом нам придется жить еще долгое время, поэтому надо учиться с ним сосуществовать. Предпринятые жесткие меры во многом нежизнеспособны, поскольку предотвратить развитие болезни им не по силам, а загнать мир в социально-экономический кризис и политическую анархию вполне могут. Уже многие страны охватили протесты — в пятницу в ряде американских штатов сотни демонстрантов, в том числе вооруженных, вышли протестовать против режима ЧС и запрета на свободу передвижения, в Германии и Австрии также в выходные прошли масштабные демонстрации против ограничений в рамках борьбы с пандемией, которые люди считают слишком жесткими.

Другой вопрос, что расслабляться и жить как прежде уже будет в течение определенного времени нельзя, и не стоит все же проводить массовые мероприятия, социальное дистанцирование и использование средств самозащиты еще долгое время должны оставаться главными требованиями для предотвращения заболевания. Возможно, что шведские и белорусские власти были правы, не вводя жестких мер. Но, в то же время, проведение показательных масштабных мероприятий, как то делает Минск, не отказываясь от проведения парада Победы в честь 75-летия окончания Великой отечественной войны, является неоправданным риском подвергнуть людей пожилого возраста инфицированию.

Александр Лукашенко, лидер Беларуси, продолжает считать ситуацию в мире «коронавирусным психозом», даже несмотря на то, что, по мнению многих экспертов, ситуация с распространением инфекции в этой стране более серьезная, чем в соседних странах или в странах с равным с ней числом населения. Так, по мнению Андрея Илларионова, анализ официальных статистических данных позволяет сделать вывод, что если Беларусь пошла бы по варианту противоэпидемической политики соседней Украины, то общее число заболевших в ней на 2 мая составило бы примерно 2,7 тыс. чел., что меньше фактического (15 828 чел.) на 12,1 тыс.чел., а общее число умерших тогда составило бы 16 чел., что было бы меньше фактического (97 чел.) на 81 человека. Сравним ситуацию с Азербайджаном, страной, население которой почти равнозначно белорусскому – выше 10 млн против 9,5 млн в Беларуси. На сегодня число инфицированных в Беларуси 19 255 (0,2%), летальных исходов 112 (0,58% от числа заболевших), в Азербайджане – 2 127 (0,02%) и 28 умерших (1,3%). И хотя число инфицированных в Беларуси выше в 9 раз, чем в Азербайджане, но отношение летальных исходов к числу инфицированных выше в Азербайджане более чем в 2 раза.

Трудно вообще судить о ситуации с коронавирусом во многих странах постсоветского пространства, поскольку официальная статистика в них часто искажается в зависимости от предпочтений чиновников от власти и конкретных интересов страны в той или иной отрезок времени. Не очень поверили белорусской статистике и в России, которая сама, кстати, не раз уличалась в подтасовках. Сам Александр Лукашенко не раз жаловался на «укусы» российских телеканалов и периодически пытался их «пропесочить» за внимание к белорусскому коронавирусу, в конце концов дело дошло до международного скандала — МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала за подготовку фейкового сюжета о коронавирусе в республике.

До этого Лукашенко уже несколько раз обращался к журналистскому сообществу России с призывами «не трогайте нас». Он сказал об этом и 5 мая на полигоне белорусской Академии наук: «Значит, преднамеренно начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: вы нас не трогайте, мы у вас ничего не просим, и вы нас не трогайте. Цыплят по осени считают. Пройдёт время, потом мы сядем и посмотрим, кто был прав».

Однако руководство российского Первого телеканала все же выпустило в эфир отснятый в Беларуси тенденциозный репортаж о том, как якобы проведение массовых мероприятий привело к резкому ухудшению вирусной обстановки в «другой части Союзного государства России и Белоруссии». Хотя в самой России, несмотря, пусть и с опозданием, на принятие мер, ситуация почти такая же, как в Беларуси – при населении 144,5 млн, число официально заявленных случаев на сегодня 177 тысяч (0,12%), а летальных исходов 1 625 (0,9%). Напомним, в Беларуси 19 255 (0,2%), летальных исходов 112 (0,58% от числа заболевших). Т.е., причин наезжать на Минск и самого Лукашенко в этой конкретной ситуации у российских журналистов не было, разве что подвернулся повод в очередной раз ущипнуть спесивого белорусского лидера.

Коронавирус, как показывает история, в будущем станет таким же сезонным заболеванием как грипп. Некоторые страны в силу ряда причин оказались не готовыми к вспышке инфекции, поэтому понесли относительно большие потери, другие исходя из опыта стран, первыми ставшими очагом эпидемии, решили перестраховаться и ввели достаточно жесткие меры противодействия, другие предпочли продолжать жить прежней жизнью, но соблюдать меры защиты. Сейчас пока трудно судить, кто прав. Лишь по истечении времени, после стабилизации эпидемиологической обстановки можно будет проанализировать ситуацию по всем странам и сделать достоверные выводы, и даже это при том, что будут представлены правдивые статистические данные.

Пока же надо готовиться к тому, что нам жить с коронавирусом. COVID-19 никуда не исчезнет и будет постоянно присутствовать в человеческой популяции.