Королева Великобритании Елизавета II лишится личных самолетов

Королева Великобритании Елизавета II лишится личных самолетов и будет пользоваться бортом премьер-министра страны. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание Mail Online.

«Авиационные средства, которыми королевская семья пользовалась с 1980-х годов, со следующего года будут выведены из состава ВВС, Елизавета II впервые за время правления окажется без персонального самолета», — пишет издание.

Отмечается, что такое решение было принято из-за сокращения оборонных расходов. На данный момент королевскую семью обслуживают четыре региональных самолета BAE-146 и вертолет AW-109, который королева продолжит использовать.