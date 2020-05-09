Королева Елизавета II сравнила реакцию общественности на пандемию коронавируса с усилиями солдат во время Второй мировой войны

Королева Великобритании обратилась к нации в связи с 75 — летием Победы во Второй мировой войне. Елизавета II помнит не из книг, какой нелегкой была эта Победа — когда война началась, она была совсем юной девушкой, поначалу пыталась поддерживать британцев с помощью выступлений на радио, с 1943 года стала совершать поездки в армию. Но ей не хотелось просто общаться с солдатами как наследница престола, в феврале 1945 года она поступила на военную службу в женские отряды самообороны, где освоила профессию механика.

— Никогда не сдавайся, никогда не отчаивайся — таково было послание Дня Победы. Я очень хорошо помню радостные сцены, которые моя сестра и я видели с нашими родителями и Уинстоном Черчиллем с балкона Букингемского дворца, — сказала в обращении монарх, ее слова приводит CNN.

Она провела параллели между обществом, которое боролось за независимость Европы тогда, и современным обществом, перед лицом которого новый враг — пандемия.

— Когда я смотрю на нашу страну сегодня и вижу, что мы готовы сделать, чтобы защищать и поддерживать друг друга, я с гордостью говорю, что мы — все еще нация, которую храбрые солдаты, моряки и летчики признают и восхищаются,- сказала королева.

Она оценила «силу и мужество» британских и союзных войск, которые привели к капитуляции Германии (kp.ru)