Королева Елизавета II созвала кризисную встречу

Королева Великобритании Елизавета II созвала кризисную встречу королевской семьи из-за решения принца Гарри и его жены Меган об отказе от обязанностей и привилегий «высших королевских особ». Об этом сообщают британские СМИ в воскресенье, 12 января. По их информации, заседание намечено на 13 января, в нем примут участие, кроме самой королевы и принца Гарри, также его отец принц Чарльз и брат принц Уильям. Меган находится в Канаде, но, как сообщается, она может участвовать в обсуждении по телефону.

Ожидается, что темой встречи станет поиск компромисса для будущей роли Гарри и Меган. В частности, должен быть прояснен вопрос об их финансовом обеспечении.

В настоящее время 95 процентов ежемесячного бюджета пары составляют средства, выделяемые отцом Гарри, принцем Уэльским Чарльзом, который в свою очередь получает доход от принадлежащего ему герцогства Корнуолл. Остальные пять процентов составляет доля из бюджетных средств, которые получает вся королевская семья за выполнение своих государственных обязанностей. Именно от нее герцог и герцогиня Сассекские и намерены теперь отказаться. (DW)