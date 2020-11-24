Король Испании ушел на карантин

Короля Испании Филиппа VI поместили в карантин после контакта с человеком, инфицированным COVID-19, сообщил в понедельник испанский телерадиоканал РТВЕ со ссылкой на королевский дворец.

По данным телерадиоканала, король отменил все запланированные мероприятия на то время, пока он будет оставаться в изоляции.

Королевский дворец в свою очередь отметил, что его супруга королева Летисия, дети – принцесса Леонор и инфанта София, несмотря карантин короля, смогут продолжить свою деятельность в нормальном режиме. (interfax.ru)

| 2020-11-24T00:19:44+04:00 24 ноября 2020, 06:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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