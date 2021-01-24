Контейнеровоз MOZART причалил к берегам Габона

Контейнеровоз MOZART, подвергнувшийся нападению пиратов в Нигерии, причалил к берегам портового города Порт-Жантиль в Габоне.

Об этом написал в Twitter министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

«Судно причалило к берегам Порт-Жантиля в 11.00», — отметил министр.

Караисмаилоглу выразил соболезнования семье этнического азербайджанца, убитого в стычке с пиратами.

«Мы мобилизовали все усилия, чтобы 15 наших моряков смогли в целости и сохранности вернуться в Турцию», — добавил он.

Контейнеровоз MOZART под флагом Либерии накануне подвергся атаке морских пиратов в 180 милях от берегов города Лагос в Нигерии.

Пираты взяли в заложники 15 членов экипажа — граждан Турции.

В стычке был убит член экипажа — гражданин Азербайджана. (haberler.com)