Венгерский премьер-министр Виктор Орбан потерпел поражение в попытке оспорить в Конституционном суде (КС) страны решение Европейского суда (EuGH) в Люксембурге, принятое по ситуации с беженцами в Венгрии. В заявлении КС в Будапеште в пятницу, 10 декабря, говорится, что он не вправе ставить под вопрос решение Европейского суда либо обсуждать верховенство национального права над правом Евросоюза.

Правительство Орбана обратилось в Конституционный суд с предложением проверить законность решения по ситуации с беженцами в Венгрии,вынесенного EuGH. В декабре 2020 года министр юстиции Юдит Варга обжаловала решение высшего суда ЕС. В своем ходатайстве она просила суд постановить, что решение Европейского суда о предоставлении мигрантам возможности подавать прошение об убежище несовместимо с конституцией Венгрии. (DW)