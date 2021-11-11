Как известно, действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев был вновь избран президентом страны. Выборы прошли без громких и шумных заявлений, в чисто азиатском стиле – только 0,3 процента участвовавших на выборах избирателей не отдали голоса за действующего президента, который обещал продолжить «реформы», покончить с голодом в стране.

Как уже заметили, ни местные, ни зарубежные центры не выступили с какими-то осуждающими заявлениями по поводу выборов, наверное, именно по этой причине почти через неделю Шавкат Мирзиеев провел свои инаугурационные мероприятия, где огласил самую настоящую политическую загадку Узбекистана последних лет. Да, узбекский президент заявил, что необходимо проводить конституционную реформу. Напомним, что в разное время были внесены те или иные поправки в конституцию страны, но Узбекистан единственная Центрально-Азиатская страна, где еще не была проведена кардинальная конституционная реформа.

Поправки в конституцию страны в основном были направлены на продление власти одного человека, на усиление роли одного человека в иерархии власти. И в этом отношении в узбекской конституции не должно быть пустот – до Мирзиеева страной правил Ислам Каримов, который отнюдь не был демократическим президентом, был известен как глава самого деспотического режима Центральной Азии.

С самого начала новый президент говорил о реформах. Но мы так и не узнали, какие же реформы он намерен проводить? Вместо этого из сообщений разных источников стало известно, что действующий президент управление президентской администрацией поручил своему сыну. Поэтому все, в том числе российские аналитики, стараются разгадать очередную загадку одного из деспотических режимов Центральной Азии: каких проблем будет касаться конституционная реформа? Как уже было замечено, даже российские авторы толком не знают ответа на этот вопрос и высказывают по этому поводу лишь гипотезы. Если верить им, Шавкат Мирзиеев намерен ограничить президентскую власть в стране, усилить роль местного управления.

Мы также хотели бы верить подобным гипотезам. Но есть некоторые моменты. Во-первых, для того, чтобы проводить реформы в стране, должна быть сильная власть. Во-вторых, трудно поверить, что Мирзиеев так быстро устал от власти. Поэтому ждать от узбекского диктатора отказа от политической власти не приходится. Скорее всего, конституция станет всего лишь бумагой в руках всесильного президента страны, как это произошло в некоторых странах постсоветского пространства.

А почему так происходит? По мнению многих аналитиков, причиной является то, что в стране нет традиций конституционализма и законности. Но так ли это? Узбеки жили под властью Чингиз хана и Тамерлана, где огромное государство управлялось основным законом – Ясой. Конечно, трудно, даже смехотворно сравнивать Ясу Чингиз хана и или свод законов Тамерлана с современными конституциями, но речь идет о законности и законопослушности.

Давайте не будем заьывать, что никто добровольно от власти не отказывается. Да, в редких случаях подобное происходит, но они, как правило, заканчиваются хаосом. Потому что при ограничении власти образуются политические пустоты, которые используются различными деструктивными силами. Другое же дело, когда власть в стране берет сам народ – да, свободный, сильный и грамотный народ.

Наблюдения показывают, что даже статус президента не удовлетворяет некоторых восточных деспотов. Они стараются заполучить статус «отца народа», чтобы не зависеть ни от кого, даже от самого народа.

Думается, что узбекская конституция также будет изменена в этом направлении. «Отцы народа» есть в Туркмении, Казахстане и Таджикистане. Почему же он не может быть в Узбекистане?..