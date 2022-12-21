Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры 22 декабря.

Как передает #, об этом сообщили казахстанские СМИ.

Церемония официальной встречи пройдет в Конгресс-центре Международного делового центра «Ташкент сити». Здесь же пройдут встречи в расширенном составе.

Также завтра Токаев посетит мавзолей «Калдыргач-бия» (Туле-бий), построенный в первой половине XV-столетия в Ташкенте.

По итогам госвизита запланировано подписание двусторонних документов и краткий брифинг для СМИ.

Сегодня в Узбекистане президент Казахстана возложит цветы к монументу «Независимости» в парке «Янги Ўзбекистон» и поучаствует в символическом мероприятии по посадке дерева.