Константин Калачев: «Нынешнее руководство России уже не отвечает защите интересов страны»

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина вызвала много комментариев, как в России, так и за ее пределами. Кто-то начал критиковать речь президента России, а кому-то она понравилась. Однако почти все эксперты сходятся во мнении, что речь президента России была слабее, чем в предыдущие годы.

О выступлении президента России, о том, какие прогнозы на 2021 год для России, как геополитическая ситуация вокруг этой страны будет развиваться дальше, рассказал в интервью # Константин Калачев.

-Что вы можете сказать по самой пресс-конференции? Каковы итоги года в России?

-Скучная, унылая, кошмарная пресс-конференция. Думаю, у вас сейчас все по-другому. Алиев сейчас на подъеме, у него победа в этом году. А пресс-конференция Путина прошла скучно, единственно, что было яркое — дать деньги детям, только эти 5000 рублей детям, разбудили зрителей. Остальное все не очень интересно.

Вообще нужно сказать, что этот год прошел плохо для России. И проблемы не только с коронавирусом, но и с той же геополитикой, про которую мы думаем, что в ней так хороши. Многие наши союзники оказались хитрее, чем мы.

Например, Эрдоган, который портил отношения с Европой, сейчас им предлагает дружить. Китай, который портил отношения с США, сейчас ликует от победы Байдена и строит планы по сотрудничеству с новой администрацией. То есть все демонстрируют гибкость и многовекторность, и только у нас политика как трамвай. Потому что все страны исходят из своих интересов, а мы из своих комплексов, своих страданий, проблем и так далее.

Говоря о Турции или Китае, мы понимаем, что их система готова гибко реагировать, а наша система не готова абсолютно.

-Кстати, в эти дни с официальным визитом в Украине были главы МИД и МО Турции. Как в России оценивают отношения Киева и Анкары?

-Их отношения развиваются не первый день. Украинцы могут жить в Турции без виз 2 месяца. Анкаре нужны технологии, бывшие советские в том числе. А у Украины есть технологии, которые позволяют создавать современные технологии. Это первое.

Второе – это то, что Турция еще не забыла о Крыме. Поэтому Турция – это та страна, которая поэтапно будет идти к своей цели, исходя из интересов своего государства.

-Какие у вас прогнозы на 2021 году в отношении политики России?

-Все очень грустно. Байден строит отношения с Китаем, исходя из прагматизма, а российское руководство потеряло это качество. Я очень надеюсь, что Россия сможет выстроить отношения с Байденом. Однако Москва теряет свою роль в геополитике. Россия уже и Китаю особо не интересна. Американцы же поняли, что мы не начнем новую мировую войну. Их больше всего это интересовало и пугало, теперь они поняли, что не начнем, потому что наши лидеры за себя тоже боятся. Поэтому, а что нас бояться?

-Видите ли вы Россию как отдельный центр геополитического притяжения?

-Надеюсь, что Россия когда-то им станет, а пока – это центр разводок. Потому что все разговоры связаны с тем, чтобы у России урвать, взять деньги, либо скидки на газ, либо еще что-то. Наше нынешнее руководство уже не отвечает защите интересов страны. Поэтому я надеюсь, что мы когда-то таковыми станем, а нынешнее руководство просто имитирует всю эту историю.

-Но тогда вы предлагаете, чтобы пришла новая власть?

-Должны прийти люди, которые будут модернизировать страну, и которые будут управлять страной не по принципу нравится или не нравится, а по принципу выгодно или невыгодно. Россия должна строить свои отношения, исходя из своих интересов и благосостояния своих граждан. А все остальное – это просто комплексы людей, которые родились и воспитывались в советское время, у которых «Холодная война» продолжается в головах.

-Какое будущее у постсоветского пространства?

-Постсоветское пространство можно нормально обустроить, и русский язык оставить языком межнационального общения, если не пытаться играть в одну сторону.

С моей точки зрения, есть пространство с разными политическими и экономическими системами, но при этом нас объединяет общая история. Было бы глупо отрицать то, что нас объединяет, потому что это наше конкурентное преимущество, и на этой базе можно строить выгодное сотрудничество между странами.