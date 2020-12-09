Конкурсы с денежным фондом: как будут развлекать бакинцев в канун Нового года

С ужесточением карантина в Азербайджане, которое вступает в силу 14 декабря, культурная и развлекательная жизнь снова всецело уходит в онлайн.

Временно приостанавливают свою деятельность музеи и выставочные салоны, которые ранее принимали посетителей в ограниченном количестве, то есть не более 6 человек одновременно. Выставки, конкурсы и показы теперь будут доступны лишь в виртуальном формате.

Помимо этого, в канун Нового года у бакинцев будет шанс принять участие в конкурсах и выиграть денежные призы.

Отечественные геймеры получат шанс сразиться в популярном турнире Red Bull M.E.O. 2020 по игре PUBG Mobile. Регистрация на игру, которая состоится в формате онлайн 21-27 декабря, уже началась. Анонсируя событие, организаторы сделали акцент на большом призовом фонде, который заметно увеличился по сравнению с предыдущими турнирами.

В турнире Red Bull M.E.O. 2020 определится лучшая команда Азербайджана, которая получит в качестве главной награды 5000 манатов.

Команде, занявшей второе место, обещаны планшеты HONOR Pad V6, а за третье место каждому участнику команды подарят смартфоны.

Турнир полностью пройдет в онлайн формате и будет состоять из трех туров. 21-25 декабря состоится отборочный тур, 26 декабря — полуфинал, а 27 декабря – долгожданный финал.

Как сообщили # организаторы Red Bull M.E.O, в турнире могут принять участие все граждане Азербайджана, достигшие 18 лет. Регистрация на игру здесь: REDBULL.AZ/MEO

Пандемия заняла свое прочное место и в искусстве. Так, в Баку объявлен очередной конкурс, посвященный Covid-19, к участию в котором приглашаются художники от 14 до 29 лет.

Участникам предложено нарисовать рисунок на самую актуальную тему года – коронавирус и отправить его организаторам до 25 декабря.

Как сообщили # в пресс-службе министерства, имена победителей будут объявлены 29 декабря. Обладатель первого места получит приз в размере 500 манатов, второго – 300, а третьего – 200.

Организаторы просят участников обращаться за дополнительной информацией по телефону: 070 668 08 02.