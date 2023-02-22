Американский законодатель Мэтт Гетц (республиканец, от штата Флорида) внес в среду в Палату представителей Конгресса резолюцию, согласно которой США следует вывести все войска из Сирии. Об этом говорится в заявлении Гетца, распространенном в среду.

Как следует из документа, конгрессмены должны проголосовать по резолюции «в течение 18 дней после ее внесения». Гетц подчеркнул, что Конгресс не давал разрешения на применение американских сил в боях на сирийской территории. Как уточнил законодатель, в соответствии с резолюцией войска США следует вывести из Сирии «не позднее чем через 15 дней после одобрения» документа.

В заявлении Гетца приводятся данные, согласно которым в августе 2021 года в арабской республике находились около 900 американских военных. Конгрессмен подчеркнул, что США не ведут войну ни против Дамаска, ни на его стороне. «Так почему мы проводим там опасные военные операции? Президент [Джо] Байден должен вывести все американские силы из Сирии», — указал Гетц.