Давление на президента США Джозефа Байдена в связи со строительством проекта газопровода «Северный поток — 2», призванного связать Россию и Германию, может усилиться. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку, которая должна предотвратить отмену Госдепартаментом США санкций против проекта, напоминает в субботу, 3 июля, агентство Reuters.

«Эти санкции являются обязательными, они не действуют по чьему-либо усмотрению», — подчеркнула в связи с этим автор инициативы Марси Каптур, член Палаты представителей Конгресса США (демократ от штата Огайо).

Действие поправки распространяется на 2022 финансовый год (он начинается в США 1 октября 2021 года). Она была одобрена комитетом Палаты представителей единогласно. Теперь изменения еще предстоит утвердить полным составом нижней палаты, а затем — Сенатом, после чего документ поступит на подпись президенту США Джозефу Байдену. (DW)