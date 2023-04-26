Члены Конгресса США во вторник 25 апреля представили проект резолюции Победа Украины. В документе говорится, что победой Украины должен считаться полный возврат под контроль Киева территории Украины в международно признанных границах 1991 года, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что соавторами документа выступили законодатели Палаты представителей Конгресса США председатель Хельсинкской комиссии республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн. В ходе презентации также присутствовали конгрессвумен-демократ Марси Каптур, 3-й президент Украины Виктор Ющенко, а также участники Украинского саммита действий.