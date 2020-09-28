Конец эпохи verstehen Putin

Похоже, что с подачи президента России Владимира Путина перевернута страница доверительных и дружеских отношений с Германией и Францией. Можно сказать, что закончилась целая эпоха, начатая еще президентом де Голлем и затем продолженная канцлерами, начиная от Вилли Брандта и, теперь, кончая Ангелой Меркель.

Надо сказать, что французский президент Эммануэль Макрон до последнего на что-то надеялся, уступал там, где, казалось, уступать было категорически нельзя. И вот теперь он начал разворачивать корабль французской политики в противоположном направлении.

Последней каплей был телефонный разговор, в котором Путин в унизительной форме плел небылицы об отравлении Навального. Говорят, Макрон был буквально взбешен и заявил, что с президентом Grande de France — великой Франции — так разговаривать нельзя.

Еще раньше подобное движение началось в Германии. Здесь вообще произошли тектонические сдвиги. Ведь тезис, что нужно, так или иначе, verstehen Putin — понять Путина — красной нитью проходил через политику Берлина почти два десятилетия. И вот стараниями Москвы произошло то, во что некоторое время назад трудно было поверить. Политике Kuschelkurs — обнимашек — пришел конец.

Похоже, в Кремле не до конца понимают, в какую международную ситуацию завели Россию. Европейских политиков, в первую очередь немецких с verstehen Putin, в Белокаменной воспринимали как слабаков, не способных на серьезные действия, к тому же связанных действиями шумной пророссийской агентуры. Фактическое отсутствие реакции на войну с Грузией, слабые протесты на оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе утвердили Кремль в представлении, что Европа не способна хоть как-то противостоять российским действиям и любое правительство вынуждено будет считаться с бизнесом, у которого значительные коммерческие интересы в России.

Путинское окружение в очередной раз стало жертвой своего представления, что деньги решают все, а разговоры о правах человека и демократии не более чем информационная завеса.

Отсюда искреннее удивление, которое вызвала немецкая и французская реакция на отравление Навального. С московской точки зрения здесь вообще не о чем говорить. Второе непонимание связано с тем, что отравление Литвиненко, Скрипалей и другие подобные действия ограничились максимум высылкой дипломатов и словесным осуждением, которое в московских властных коридорах просто не берут в голову. Это был сигнал, в России не услышанный и непонятый.

В Кремле не уловили момент значительного изменения, в частности, немецкой внутренней и внешней политики. Наглое убийство среди бела дня в центре Берлина в августе 2019 года чеченца Торнике Хангошвили, получившего убежище в Германии, проникновение на серверы бундестага и в электронную почту Меркель, вмешательство в политические процессы в Германии вызвали в немецкой столице не просто разочарование, а понимание необходимости какого-то ограничения такому московскому беспределу.

При этом в российской столице закусили удила. В январе 2016 года на федеральных каналах широко прошла фейковая новость об изнасиловании мигрантами в Берлине русской девочки Лизы. В какой-то мере это было повторением фейка о распятом мальчике на Донбассе, но в Европе это прошло незамеченным и вот немцы за это поплатились. В Германии такие информационные интервенции были восприняты крайне болезненно, но за ними последовали и другие. В Берлине возникло ощущение, что их страну в России считают своего рода банановой республикой, а это далеко не так.

Третьим фактором стал перманентный ядерный шантаж Запада, который постоянно исходит от Москвы. В немалой степени этому способствовала и негативная политика Трампа в отношении НАТО. В Европе особенно забеспокоились после Brexit Великобритании. Теперь в ЕС Франция является единственной ядерной державой и Меркель обсуждала с Макроном вариант превращения французского ядерного оружия в общеевропейское при значительном финансировании с немецкой стороны. Пока до этого не дошло, так как Вашингтон серьезно скорректировал свою политику в области безопасности.

Отметим, что такой поворот обозначился на Украине. Массированное присутствие американских контингентов, авиации в первую очередь, на украинской территории явно показывает Москве, что ее агрессивные действия не останутся без ответа. Более того, заявлено, что полеты американских, британских и других натовских самолетов по Украине и над Черным и Азовском морями будут происходить на постоянной основе, что вызвало просто истерику в соответствующих российских структурах. Все это складывается в изменившуюся картину, которую в Москве продолжают не принимать всерьез.

Есть еще одно обстоятельство. В Германии заканчивается не просто эпоха Меркель, а вообще происходит переформатирование политической конфигурации. Персоналии в этом процессе играют немалую роль.

Кто возглавит крупнейшую партию Христианско-демократический союз (ХДС\ХСС) на следующих парламентских выборах? Вопрос очень непростой. В партии есть разные течения, и они во многом определят, какой будет будущая коалиция.

Судя по всему, звезда социал-демократов если не закатилась, то значительно померкла. Ближайшим партнером для ХДС могут оказаться зеленые и,при некоторых условиях, свободные демократы. Образовать черно-зеленую коалицию будет очень сложно с учетом левоцентристских представлений зеленых по очень многим вопросам. От экологии до внешнеполитических. Последнее особенно важно, так как в этом случае именно зеленым отойдет пост министра иностранных дел.

При этом они являются давними противниками политики Путина и всегда настаивали на более жестком противостоянии Москве. Характерен их подход, как и свободных демократов, к проблеме газопровода «Северный поток-2». И первые, и вторые призывают федеральное правительство отказаться от продолжения строительства в качестве ответа на попытку отравления Навального. Мы уже отмечали, что для Путина эта транспортная магистраль имеет важное символическое значение, и отказ Берлина от дальнейшего строительства скажется на общих позициях «Газпрома» в Европе, да и на всей политике России на европейском направлении.

Вторым важнейшим вопросом являются отношения Германии и США. Кто займет Овальный кабинет в Белом доме, определит позицию Вашингтона по НАТО и вообще оборонной политике в Европе. Однозначно США настроены на противостояние с Россией и для этого готовы развертывать свои контингенты в странах Восточной Европы. Для Берлина возникает вопрос, что будет с американским контингентом и базами в Германии.

Уже идут разговоры о том, что в качестве более эффективного противостояния России целесообразно перевести большую часть американского европейского контингента в Румынию. В Киеве, со своей стороны, хотели бы разместить часть американских войск на украинской территории, где уже есть для этого необходимая инфраструктура.

В Берлине к такой возможности относятся несколько двойственно. Не против уменьшения численности американских войск, но хотели бы сохранить созданную инфраструктуру и основанную на ней логистику. Вероятно, что позиция Германии по этой проблеме в свете последних событий изменится и там будут предлагать не перемещать американские войска.

Уже очевидно, что агрессивная политика России практически по всем направлениям привела к завершению времен verstehen Putin и переходу к принципиально другой — nicht verstehen Putin — не понимать Путина и, даже, противостоять ему. Это логически вытекает из московской агрессии и шантажа соседей России — ближних и дальних. В конце концов, сколько можно бояться. Пора давать отпор.