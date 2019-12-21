Кому в Азербайджане лечиться не хочется

Если спросить чиновника любого ранга о состоянии азербайджанской медицины, то, будьте уверены, каждый из них будет с пеной у рта говорить о ней в превосходной степени и доказывать, какая она успешная, какие у нас «соответствующие европейским стандартам» медицинские центры и больницы, какое там высокотехнологичное оборудование, какая у нас «аналогу олмаян» бесплатная медицина. Но на поверку, при любом насморке, они предпочитают отправляться за рубеж – в худшем случае в Иран или в Турцию, и даже в Грузию, а то и в Германию или Израиль.

Понятно, что в этих странах действительно медицина имеет большие достижения, врачи высокопрофессиональны, а лечение в большинстве случаев дает положительную динамику. Но ведь наши чиновники утверждают, что и наше здравоохранение отвечает современным вызовам. Тогда возникает вопрос: почему они сами не доверяют отечественной медицине? Да потому, что она, несмотря на многомиллионные вливания последних лет, так и не добилась ощутимого прорыва как в диагностике, так и в лечении. Кстати, в отличие от Грузии, которая таких средств в медицину не вбухала. Но тамошние врачи отличаются высокой компетентностью, работают над собой, их посылают на повышение квалификации за рубеж, и результат налицо. И не имея под рукой статистических данных по выезду наших соотечественников в эти страны за медицинской помощью, можно даже основываясь на своих личных наблюдениях уверенно сказать – имущие люди ищут качественную медицинскую помощь вне республики.

А чиновники среднего звена регионального уровня, если «не добрали» на лечение за рубежом, в крайнем случае, отправляются в бакинские клиники. Хотя именно им следовало бы развивать отрасль в своем регионе. Благо, диагностические центры с современнейшим оборудованием построены почти во всех регионах. Но, похоже, доверить свое здоровье там некому. Вот и устремляют «слуги народа» свои взоры за медицинскими услугами за кордон.

Тема эта не новая, известно о таком положении всем. Но, все же, было бы неплохо иметь под рукой список чиновников и депутатов, которые любят лечиться за границей сами и отправлять туда за тем же свои семьи.

Написать о «любви» слуг народа к зарубежным эскулапам подтолкнуло сообщение о том, что один из депутатов теперь уже распущенного по своей же инициативе Милли Меджлиса — Махир Асланов перенес в немецкой клинике операцию на сердце, т.е. это даже не операция, ему просто установили два стента. Что, кстати, успешно делается и в наших клиниках, стентирование сегодня уже не считается таким серьезным вмешательством, чтобы ради него отправляться за рубеж. Но здесь, скорее всего, играет роль и присущее многим азербайджанцам, причем даже в этом, а чиновникам тем паче, соперничество, бег за престижом – мол, имярек сделал операцию в Германии, чем же я хуже? Пожелаем теперь уже бывшему депутату быстрейшего выздоровления и, как принято говорить в этих случаях – «Аллах шефа версин!».

Однако, отсюда, все же, исходит вывод: если депутат не хочет получать медицинскую помощь дома, то это значит, что он не уверен в качестве и безопасности оказываемой в стране медицинской помощи. Но это, с другой стороны, и понятно, поскольку избранники народа недавно хором подписались даже в своей некомпетентности и попросили президента их распустить, поскольку не справляются с поставленными задачами. Станут ли они в таком случае доверять другим, тем более свою жизнь?

В ситуации поголовного выезда «слуг народа» за рубеж для получения медицинской помощи остается одна надежда, хотя и очень слабая, на страховую медицину и на президента, который может приказать им лечиться «дома», как в свое время приказал ездить на нахчыванских «лифанах». Вот российский президент Владимир Путин, обративший внимание на практику своих чиновников ходить к заморским эскулапам, официального запрета на это не наложил, но сравнил проблему с имением счетов за границей. Вопрос этот остро стоит и в России, вплоть до того, что было предложено законодательно запретить государственным служащим лечиться за рубежом. В свое время и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев активно поддержал инициативу членов союза мусульман Казахстана запретить чиновникам тратить деньги на лечение в зарубежных клиниках. Тем более, что расходы при выезде за границу не ограничиваются платой только на лечение – тут и перелет, и проживание в отеле, рестораны, ну и прочие расходы, иной раз на развлечения и покупки. Т.е., это еще и отток капитала из страны. Но если госслужащие сами будут лечиться дома, они будут действительно заинтересованы развивать отрасль.

Конечно, чтобы стимулировать чиновничий аппарат и депутатский корпус на развитие здравоохранения можно прибегнуть и к официальному запрету на выезд для лечения за рубеж, за исключением случаев, когда нельзя получить конкретный вид медицинской помощи в стране, но важнее другое – надо думать о том, как менять показатели здоровья среди населения, как предотвращать болезни? Ведь известно, что лечение болезни обходится дороже, чем ее профилактика. В нелюбимое многими советское время существовала обязательная диспансеризация. И не ради галочки. Действительно, раз или два в год каждый человек, даже здоровый, был обязан обследоваться в поликлиниках по месту проживания, а больные, которые, кстати, все были на диспансерном учете в поликлиниках, проходили диспансеризацию раз в квартал. И это действительно было важным компонентом для раннего выявления болезней и профилактики. Вот очень скоро в стране будет, наконец-то, введено обязательное медицинское страхование. Будет ли включена в обязательный пакет медицинских услуг диспансеризация населения? По всей видимости – нет, в пакете услуг предусматривается скорая и неотложная помощь, амбулаторное обследование и лечение, вакцинации, далее стационарное и хирургическое лечение с указанием конкретных вмешательств. Вряд ли «слуги народа» наравне с этим самым народом станут пользоваться этим пакетом стоимостью всего 10 манатов в месяц. Им сподручнее заплатить в многократном размере зарубежным спецам и иметь уверенность в получении соответствующего оплате качественного и квалифицированного медицинского обслуживания. Так что, кесарю кесарево, а богу богово…