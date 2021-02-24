Компьютеры от Apple с процессором M1 «убивают» накопитель

Компьютеры Mac, оснащенные новым чипом собственной разработки Apple, заподозрили в проблемах в работе с твердотельными накопителями. Об этомMacRumors.

Многие пользователи, купившие новые лэптопы и компьютеры Apple с процессором M1, обнаружили, что система отличается чрезвычайно высоким объемом операций по записи на SSD за короткий промежуток времени. Некоторые экземпляры за короткий срок выработали до 13 процентов ресурса накопителя.

Конструкция твердотельных накопителей предполагает ограниченный ресурс перезаписи данных, после чего SSD начнет работать нестабильно. Диск может функционировать после достижения предела, но неизвестно, как долго он прослужит после этого. В этом случае есть вероятность потери пользовательских данных.