Вскоре после презентации Apple в Twitter-аккаунте американского подразделения Samsung появились язвительные комментарии по поводу новых iPhone и Apple Watch. Об этом сообщает издание Business Insider India.

«Дайте нам знать, когда это начнет складываться», – написала Samsung, намекая на то, что новые iPhone получились скучными и не могут впечатлить публику также, как смартфоны со складывающимися экранами.

Другой пост был посвящен Apple Watch. В нем Samsung упрекнула Apple за использование квадратной формы.

«Мило. Немного квадратные, но приятные. Впрочем, мы предпочитаем круглую форму. Классическую», – написала компания.