Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT

Bakcell стала одной из компаний, присоединившихся к совместной инициативе Фонда YAŞAT и сети маркетов BRAVO. В рамках акции, семьи шехидов и тяжелораненые ветераны, получающие стационарное лечение в медицинских учреждениях, получают подарки по случаю праздника Новруз.

В рамках проекта, коробки с праздничными подарками, подготовленные партнерскими организациями, доставляются семьям шехидов и тяжелораненым ветеранам, получающим стационарное лечение в медицинских учреждениях.

Основной целью данной акции является сохранение граждан данной категории в постоянном центре внимания, в том числе в преддверии праздника Новруз, и окружение их социальной заботой.

Фонд YAŞAT уделяет особое внимание обращениям членов семей шехидов и тяжело раненых ветеранов войны, а также продолжает работать над удовлетворением их нужд.

Отметим, что компании, входящие в NEQSOL Holding, частью которого является Bakcell, в целом перечислили в Фонд YAŞAT 1,2 миллиона манатов.

Также, компания Bakcell предоставила своим абонентам возможность поддержать раненых ветеранов и семьи шехидов, павших в борьбе за восстановление территориальной целостности Азербайджана, отправив пожертвование в Фонд YAŞAT с баланса своего номера. SMS-сообщения, отправляемые с целью таких пожертвований, совершенно бесплатны.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.