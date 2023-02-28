Американская корпорация Apple выплатила штраф в размере 906 миллионов рублей (12,12 миллиона долларов США) в рамках российского антимонопольного дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Информацию об этом в понедельник распространила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Антимонопольное дело в отношении Apple было возбуждено в 2019 году по жалобе «Лаборатории Касперского», приложение которой с программой родительского контроля Кaspersky Safe Kids было отклонено в AppStore.

В августе 2020 года ФАС сделала заключение, что Apple злоупотребила своим доминирующим положением на рынке, и потребовала от Apple отменить положения, дающие ей право отклонять приложения сторонних разработчиков из своего AppStore.

По информации, распространенной ФАС, Apple пыталась обжаловать это решение на разных этапах, но безуспешно, и в итоге apкомпания согласилась выплатить штраф.

Это уже второй случай в 2023 году, когда Apple cоглашается со штрафами, наложенными на компанию российскими властями. 17 января ФАС оштрафовал Apple на 17 миллионов долларов, за якобы «принуждение российских разработчиков к использованию платежных сервисов Apple» в магазине приложений AppStore.

Корпорация Apple пока никак не откомментировала свое согласие выплачивать антимонопольные штрафы в России.

Apple приостановила официальные продажи всех своих продуктов в России в марте 2022 года, после начала войны в Украине, и отменила свой платежный сервис ApplePay в России.

В сентябре 2022 года Apple удалила из своего магазина приложений AppStore приложение российской социальной сети ВКонтакте.

В декабре 2022 года корпорация закрыла свой офис в Москве. (Голос Америки)