Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к военной конфронтации с Россией

Украина усиливает свой военный флот и готовится к полномасштабной военной конфронтацией с Россией на море. Об этом заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью одесскому изданию «Думская».

«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война (в Донбассе — прим. ТАСС)», — сказал он, комментируя вопрос «возвращения Крыма» Украине.

Неижпапа сообщил, что с 2014 года численность ВМС увеличилась с двух тысяч до более десяти тысяч человек, а также что Киев имеет хороший военный «береговой компонент». В частности, командующий указал на ракетные комплексы «Нептун», которые могут применяться с материковой Украины, а дальность полета ракет которых позволяет достигать «подходов к Севастополю».

«Моя задача сделать так, чтобы основной удар мы могли принять не на берегу, а на море. Мы должны сделать так, чтобы противник находился у своего берега, зная, что мы сильные. Сделать так, чтобы мы не ждали, когда он придет к нам», — сказал Неижпапа.

Он назвал возможным сигналом к обострению ситуации начало восстановления Северо-Крымского канала со стороны РФ. «Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал…, то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы», — добавил он.