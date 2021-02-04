Команда Навального объявила о прекращении акций до весны

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил о прекращении проведения масштабных акций протеста в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

ФБК, точнее сеть штабов Навального не будет в ближайшие несколько недель организовывать новые всероссийские акции, но обязательно будет это делать весной», — отметил он.

Как он объяснил в эфире ютуб-канала Навальный Лайв, уличные протесты лучше прервать на высокой ноте, чем давать им выдохнуться, как в Хабаровске. Вместо этих акций в ближайшее время коллеги Навального планируют сосредоточиться на подготовке Умного голосования к думским выборам в сентябре и поиске незаконно нажитого имущества чиновников в Европе. Волков также рассказал, о том, как соратники Навального собираются добиться освобождения блогера.

«Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами», — цитирует его телеканал «Дождь».

Несогласованные акции прошли 23 и 31 января в ряде городов России, а также 2 февраля после решения суда по делу Навального.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.