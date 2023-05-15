После обработки бюллетеней 99,99% избирательных урн оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу набирает 45% голосов, сообщает турецкий телeканал «TRT Haber».

Число голосов, поданных за Кылычдароглу постепенно растет. За его главного противника, действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, проголосовало 49,34%

В случае, если один из кандидатов наберет больше 50% голосов, выборы завершатся в первом же туре. В ином случае второй, решающий тур выборов состоится через две недели — 28 мая.