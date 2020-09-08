Колесникова задержана на границе с Украиной

Член оппозиционного Координационного совета Беларуси Мария Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, пишет госагентство БелТА.

«Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», — передало агентство.

По данным издания, ранее пропавшие члены Координационного Совета Антон Родненков и Иван Кравцов выехали из Белоруссии на Украину.

Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Беларуси сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Погранкомитет Беларуси подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной.