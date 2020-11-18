Кого в Армении первым надо было отправить в отставку

Пожалуй, полная смена власти, возможно, даже очередная контрреволюция или же политическая реставрация– именно, к такому выводу пришли почти все политологи, анализирующие политические события в Армении после подписания трехстороннего соглашения о выводе армянских войск из оккупированных районов Азербайджана и о прекращении огня, хотя всем было известно и такое важное обстоятельство, что потенциальная оппозиция против Пашиняна представляет собой в основном, пророссийски настроенные силы, которые без ведома и согласия Москвы вряд ли пойдут на критическое обострение политической ситуации в Ереване.

За истекший срок мы фактически убедились в этом. Оппозиционный политический лагерь буквально через день после подписания соглашения заявил, что они выступают не против России, не против даже трехстороннего соглашения, им достаточно отставки премьера Пашиняна.

Но понятно и то, что после такого поражения и фактической тотальной капитуляции без политических эксцессов и осложнений не обойтись – они, в каком-то смысле, неизбежны.

Но нам кажется, что в настоящее время Кремлю вовсе не до Пашиняна. После того, как процесс завершится, российские миротворцы разместятся на согласованных территориях, три района Азербайджана освободятся, Москва сама найдет пути и способы смены власти в своем «форпосте», скорее по известной формуле – Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти…

Но Пашинян хочет остаться на плаву, т.к. несколько раз публично заявил, что в отставку не собирается. Понятно, что проститься с властью не такое уж простое дело, но, чтобы снизить накал страстей, надо хотя бы часть своего кабинета отправить в отставку, что в настоящее время и происходит, т.к. на днях сообщили, что министр иностранных дел Мнацаканян подал в отставку.

Заметим, что «революционный кабинет» Пашиняна не выделялся своими яркими фигурами и их яркими выступлениями: поэтому и министр Мнацаканян больше запомнился своей крысиной улыбкой, старался, как можно, больше тянуть время, не проводить предметные переговоры, создать лишь имитацию переговоров.

Поэтому его уход является естественным завершением «пашиняновской эпохи» в армянской дипломатии. Но тут есть одна очень важная деталь: конечно, в политическом и дипломатическом провале Армении, особенно, в ее унизительном военном поражении больше всех виноват сам Никол Пашинян. Но «заслуги» одного человека все -таки следует особо отметить: это министр обороны Тоноян. Как только он стал министром обороны, сразу же заявил, что они не только не размышляют о том, как возвращать оккупированные территории Азербайджану, наоборот, собираются захватить наши другие территории! И это стало не единственным эпизодом в лексиконе армянского министра обороны, нет, он при первой же возможности развивал и обострял свою воинственную риторику.

Интересно, что Пашинян не остановил его, а наоборот, начал соревноваться с ним в воинственной риторике. Дело дошло до того, что эти люди начали всерьез обсуждать какой город Азербайджана лучше оккупировать: Геранбой или Гянджу?

Результат подобных бредней уже всем известен: они все получили по заслугам, подписали капитуляционный акт, чтобы спасти свою шкуру и свое логовище. Думается, что наступит тот день, когда они предстанут перед трибуналом.

Теперь Пашинян формирует новый состав своего кабинета. Но еще великий Платон говорил, что сперва была идея, а потом материя с ее структурой. Мы не знаем сколько месяцев осталось во временном багаже армянского премьера?

Не исключено также то, что он намерен сформировать правительственный кабинет возмездия, потому что те же древние греки говорили, что, когда Боги наказывают людей, лишают их разума. В таком случае самому Пашиняну лучше было бы объявить об отставке – тихо и спокойно. Но прежде чем сделать это, он должен отправить в отставку таких смехотворных «псов войны», как Тоноян.