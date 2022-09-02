Пожалуй, август больше запомнился тем, что именно в этом месяце город Лачин и прилежащие стратегические важные точки перешли под контроль азербайджанских военных формирований.

Но не все согласны с подобной постановкой задачи. По мнению некоторых политических наблюдателей, в свое время, дав согласие на размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе, мы могли еще в девяностые вернуть наши оккупированные районы.

Признаться, тогда подобные политические рассуждения звучали нередко.

Но среди оккупированных азербайджанских районов, которые предстояло вернуть, не назывались Лачин и Шуша.

Потому что Шушу армяне считали своим «историческим и культурным центром». А Лачин с легкой руки российских конфликтологов и неопытных азербайджанских дипломатов и политологов объявлялся гуманитарным коридором. Но теперь оба эти районы перешли под контроль азербайджанских вооруженных сил.

Сейчас должен решаться вопрос о Зангезурском коридоре. Понятно, что уступки должны быть симметричные. Дав армянам соответствующий коридор через свою территорию, Азербайджан должен получить коридор, соединяющий Нахчыван с основной территорией страны. Сейчас это самая актуальная задача. Но на этом пути имеются определенные проблемы. Даже соседний Иран противится решению этой проблемы. Дело в том, что, во-первых, Тегеран не заинтересован в усилении Азербайджана. Во-вторых, Иран не хочет терять свой выход в Армению. В-третьих, Зангезурский коридор может усилить интеграцию тюркских государств, что вовсе не в интересах Ирана.

Определенное сопротивление проявляют также бывшие сопредседатели МГ ОБСЕ — США и Франция. На днях послы этих стран не приняли участие в дипломатическом форуме, который проходил в Шуше. Баку не раз заявлял, что Минская Группа завершила свою миссию. Но в августе государственный секретарь США назначил нового сопредседателя.

В конце августа прошла очередная встреча глав Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета ЕС Шарля Мишеля. На встрече было решено провести очередную встречу в ноябре. Плюс, стороны решили создать рабочую группу для подготовки проекта мирного договора.

Напомним, что это четвертая встреча при посредничестве ЕС. Неужели ЕС не может быть альтернативой Минской Группе? Но, нет, по логике бывших сопредседателей МГ должны восстановиться их турпоездки в регион, и конфликт должен затянуться еще на тридцать лет.

Против посредничества ЕС выступает и Россия. Дело в том, что Москва опасается, что Брюссель может опередить ее. Тут стоит заметить, что армянская оппозиция также воодушевляется неконструктивной деятельностью Вашингтона и Парижа. Они уже объявили, что в сентябре будут проводить массовые акции протеста. Но получится ли? Не думается. Подавляющее большинство общества поддерживает нынешнюю власть Армении.

Теперь остается ждать наступления ноября. Текст мирного договора много будет значить. Тогда выяснятся детали и Зангезурского проекта. Тут стоит понять трудности, которые мешают армянскому правительству ускорить реализацию мирного процесса. Но и в Армении также понимают, что альтернативы мирному процессу нет – все ресурсы сопротивления Еревана уже исчерпаны…