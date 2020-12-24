Когда работники «Bahar Energy» получат зарплату (не)зависит от SOCAR

21 декабря 2020 года группа работников Операционной компании «Bahar Energy» провела акцию протеста перед офисом компании (на Зыхском шоссе) с требованием выдачи зарплат.

Как сообщили сами участники акции, «Bahar Energy» была создана на базе приватизированного НГДУ «Гум Aдасы». По словам работников компании, с мая этого года сотрудникам стали выдавать только 10-25% зарплаты. Представители операционной компании сказали сотрудникам, что причиной происходящего является невыплата денег со стороны SOCAR ((https://www.contact.az/ext/news/2020/12/free/Social/ru/131149.htm).

# решило выяснить действительно ли, задержка зарплаты рабочим связана с невыплатами SOCAR. Для получения ответа мы обратились к руководителю пресс- службы Государственной нефтяной компании Ибрагиму Ахмедову.

«Действительно SOCAR получает и получил газ от «Bahar Energy», который был направлен на решение коммунальных проблем.

После завершения годового cбора коммунальных выплат, на счета SOCAR должны быть переведены деньги за предоставленный газ. Как только наша компания получит деньги, SOCAR расплатится с «Bahar Energy». Но мы деньги пока не получили», — сказал нам пресс- секретарь.

По словам Ахмедова, ему неизвестно, получат ли работники зарплату до Нового года или нет. «Но SOCAR старается решить этот вопрос в течение короткого времени», — сказал нам пресс-секретарь.

Как всегда, сохраняя объективность, мы также решили выяснить позицию и «Bahar Energy». Как сообщили нам сотрудники компании, пока неизвестно, когда они получат свою заработную плату. По крайней мере, руководство не назвало им даже приблизительную дату.

В Азербайджане существует целый Республиканский комитет профсоюза нефтяной и газовой промышленности, призванный защищать права работников. # попыталось узнать, как Республиканский комитет собирается реагировать на противостояние между работниками и руководством «Bahar Energy».

«Мы вели переговоры и с «Bahar Energy», и с SOCAR» — ответил глава Республиканского комитета Джахангир Алиев, однако сообщить нам о деталях проводимых встреч он отказался.

По мнению председателя Комитета по защите прав нефтяников Мирвари Гахраманлы, Республиканский комитет не должен вести переговоры. «Эта организация должна требовать от «Bahar Energy» выполнить свои обязательства по выплате заработной платы своим работникам. Хочу напомнить, что согласно статье 172 Трудового кодекса Азербайджана, если выплата заработной платы задерживается по вине работодателя, работнику за каждый просроченный день должна быть выплачена сумма в размере одного процента заработной платы. Республиканский комитет работников нефтяной и газовой промышленности должен требовать от «Bahar Energy» выплаты своим работникам также этой суммы. Ведь, работники с каждой своей заработной платы стабильно выплачивают взносы в профсоюзную организацию», — сказала Мирвари Гахраманлы.