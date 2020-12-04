Когда Пашинян покинет политическую сцену?

На днях на заседании Совета Безопасности страны российский президент Путин впервые выразил политическую поддержку армянскому премьеру Пашиняну и его правительству.

Несмотря на то, что не только влиятельные, авторитетные зарубежные, но и местные политологи в Армении считают, что Пашинян уже политический труп и, в лучшем случае, дотянет лишь до окончания своего первого срока премьерства, все же в политологической среде считается, что поддержка Путина, наверное, окажет стабилизирующее влияние на политическую ситуацию внутри Армении, которая в последнее время в буквальном смысле, кипит политическими страстями и вдобавок, удивляет своими противоречиями: протестующие с одной стороны требуют, что их сыновей не отправляли в Нагорный Карабах, а с другой – не могут простить Пашиняну подписание капитуляционного акта.

Мы не спрашивам, «Кто виноват?» или же «Что делать?», как это в свое время делали российские революционные демократы Герцен и Чернышевский. Нет, наша миссия куда более скромная – мы всего лишь постараемся выяснить «Кто прав?», или же был ли выход из той тупиковой ситуации, в которой оказался Пашинян?

Что касается первого аспекта этого вопроса, к сожалению, армяне до сих не стремятся делать нормальные, логичные выводы из того положения, в котором они оказались. Да, мы можем денно-нощно повторять: «Халва! Халва!». Но от этого во рту слаще не станет. Армяне годами сочиняли сказки не только на исторические темы, но и о том, что якобы у них имеется сильная армия, якобы они победили азербайджанцев и т.д.

Хотя рецепт их «успеха» в первые годы конфликта был довольно прост: первые годы независимости у Азербайджана еще не было сильной и, самое главное, организованной армии, плюс, в стране царил перманентный хаос и безвластие. Армяне, воспользовавшись этим и возможностями российской армии, дислоцированной в регионе, почти без особого сопротивления брали целые районы, и им казалось, что это результат не временных случайностей, а следствие «военного искусства» их армии и народа.

Теперь же у них есть возможность как следует поразмышлять над этими факторами. Но, нет, они считают, что проиграли лишь один этап войны. Эти люди думают, что у них еще будет возможность для реванша. Но с каждым днем становится ясно, что война окончательно проиграна армянами и было бы лучше, если они уже сосредоточились на других пунктах трехстороннего соглашения: Баку и Москва весьма успешно завершили первый этап соглашения – деоккупацию азербайджанских районов.

Теперь же стороны, наверное, будут переключаться на такие вопросы, как снятие блокады и юридическая идентификация армян, которые и впредь продолжат жить в Нагорном Карабахе.

Последняя деталь для нас очень важный момент. Управление районов проживания армян, как анклавов Армении, или их переход под зонтик России, как это произошло в Абхазии, в Южной Осетии или в Крыму, вовсе не отвечает интересам Азербайджана, который весьма справедливо продолжает требовать тотального обеспечения собственной территориальной целостности…

Одним словом, у Пашиняна нет другого выхода, как следовать принципам последнего соглашения. Они надеялись, что Франция, точнее, ее президент сможет замутить воду. Но это им не удалось – с самого начала была понятно, что выходки французского Сената направлены всего лишь на снижение политических страстей среди избирателей армянского происхождения.

Теперь армяне ждут вступления на престол Джо Байдена. Но напрасно! США заинтересованы всего лишь в скорейшем решении конфликта, плюс, Вашингтон никогда не старался обогнать Москву в этом вопросе – нет, там с самого начала считали, что в силу исторического и географического положения Кремль имеет больше возможностей для разрешения конфликта…

Так в чем же был не прав премьер Пашинян? В самом начале своего премьерства он как-то заметил, что народы надо готовить к миру. Признаться, мы тогда это восприняли, как позитивный жест, направленный на урегулирование конфликта.

Но мы тогда еще не знали, что армянский премьер в принципе, может говорить что угодно – порою даже самые противоречивые вещи, т.к. у него почти нет самоцензуры. Именно так и сложилось; вместо того, чтобы пресекать провокационные выступления своего министра обороны, он, наоборот, начал соревноваться с ним в военной риторике. Теперь результат этого состязания на лицо: министр Давид Тоноян спас свою шкуру всего лишь отставкой со своего поста. Пашиняну еще придется нести обузу позорной капитуляции, которая стала следствием, в том числе, и его собственной недальновидности – а ведь говорили ему…