Когда начнется российско-украинская война?

Войны иногда выступают как логическое и неизбежное продолжение политики, но в любом случае, это не очень-то желанное следствие политики. По этой причине, политика и дипломатия в первую очередь нужны для того, чтобы не допустить развязывания войн и военных столкновений.

Поэтому сами признаемся, что не очень-то удачно выбрали заголовок статьи, но если не в глобальных масштабах, то, как минимум, в локальных измерениях, войны до сих пор происходят. И государства опасаются некоторых стран в том числе, по той причине, что для них начать новую войну, навязать кому – то военное противостояние, не такое уж трудное дело, т.е. начать новую войну для них сиюминутное дело, потому что некоторые считают, что войны и международные угрозы-вызовы «сплачивают» нацию, другие же думают, что война есть прибыль, военно-техническое развитие и т. д.

К подобным странам в первую очередь относится Россия. Конечно, она уже сумела, как говорится, сделать себе имя в военной истории мира – начиная с 16-го века, россияне поэтапно начали закреплять за собой имидж воинственного народа и расширять географию собственной страны. Когда речь заходит о великих победах России достаточно вспомнить победу над Наполеоном или фашизмом, хотя тот же великий Наполеон Бонапарт писал, что поехал в Россию воевать с армией, а не с морозом…

Но, несмотря на это со временем начал складываться миф о российском военном могуществе, хотя тут не последнюю роль сыграли суровые климатические условия и широкие географические измерения России, которые, как военные факторы в состоянии сравниться с умелой военной тактикой и развитой военной техникой.

После создания ядерного оружия этот миф укрепился, и Россию зачислили в список самых могучих стран мира, и все приняли точку зрения, что шутить с Москвой нельзя, потому что речь шла о второй ядерной державе мира, хотя ядерное оружие играло и теперь играет в каком-то смысле и сдерживающую роль, что, по мнению великого физика Андрея Сахарова, стало заслугой физиков перед человечеством.

Но мифы служат еще и для того, чтобы кто-то развеял их. Русский миф дал первую трещину во время афганской кампании. Небольшой и не очень развитый народ в течение нескольких лет почти полностью сломал российскую военную мощь, хотя Советы использовали против этого народа все дозволенные и недозволенные военные средства. Наверное, именно поэтому белорусская писательница, описав все ужасы этой войны, стала первой женщиной – лауреатом Нобелевской премии на всем постсоветском пространстве. В любом случае, благодаря именно ей возникло выражение «цинковые мальчики».

Российский военный миф получил очередной удар при крушении советской империи. Все думали, что десятки народов и сотни народностей, как говорится, во веки веков будут под властью и господством русско-советской империи.

Но, нет, за считанные годы советская империя полностью пала, и ядерное оружие ничем не помогло. Россияне, в отличие от ситуации во время карибского кризиса, на этот раз думали не о применении ядерного оружия, а о продаже накопленных ядерных отходов. Таким образом, часть политической элиты этой страны в результате подобных сделок превратилась в настоящих финансовых олигархов.

Еще один незабываемый эпизод связан с сопротивлением чеченского национально-освободительного движения. Маленький народ полностью парализовал военную машину империи и, если чеченцы не допустили бы кое-какие ошибки, Москва уж точно была бы вынуждена признать эту маленькую республику.

Увы, чеченцы хоть и показали, что воевать и умирать славной смертью умеют, но кроме военного дела есть политика и дипломатия, в которых маленькой Ичкерии не сравниться было с могучей российской империей.

Сейчас о самом главном: к чему мы все это говорим? На днях Верховная Рада Украины в одном из документов обозначила Россию, как «сторону военного противостояния с Киевом».

Это значит, что официальный Киев оценивает происходящие на Востоке страны события, как военное вмешательство России. Но даже без этого почти все политические наблюдатели внимательно следят за процессами в российско-украинской плоскости. И все это имеет свою причину.

Во-первых, все думают, что Украина вовсе не является далекой и маленькой Грузией, она находится почти в центре Европы. Поэтому европейские державы, в том числе США, не будут сложа руки созерцать очередные геополитические комбинации отечества дюжины славных комбинаторов, т.е. России.

Во-вторых, Украина — не Чечня, даже не Афганистан. К сожалению, эта страна в девяностые годы совершила очень грубую политическую ошибку – она за пару миллиардов долларов отказалась от ядерного оружия! Наличие у нее ядерного оружия теперь сыграло бы сдерживающую роль.

Но это не значит, что Киев не может оказать военное сопротивление России – у Украины есть все ресурсы для оказания военного сопротивления даже такому государству, как Россия.

Тут заметим, что Азербайджан также сыграл свою роль при пересмотре мифа о военной мощи России.

Во-первых, у армян было российское вооружение, плюс, они использовали военную тактику Москвы. Но все это закончилось позорным военным поражением.

Во-вторых, Баку продемонстрировал, что за 44 дня можно сделать то, что не смогла или не захотела сделать Минская Группа за тридцать лет. Украинский процесс также называется «Минским соглашением» и, мягко говоря, это вызывает не очень-то приятные ассоциации, в чем мы убедились за тридцать лет!