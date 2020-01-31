Кое-что о сПАСЕнии оккупантов

Чудеса «логики» и «принципиальности» продемонстрировала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Там была принята резолюция по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств. В документе содержатся положения с требованием к России выполнять Минские соглашения, а также вернуть Крым Украине. Текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ.

За принятие резолюции выступили 49 депутатов, 17 проголосовали против, еще трое воздержались. В документе отмечаются негативные тенденции в отношении демократии, верховенства закона и прав человека в России. Также ПАСЕ потребовала от Москвы «положить конец ее военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».

Казалось бы, все логично. Был факт аннексии Крыма со стороны РФ и вот сейчас ПАСЕ снова продемонстрировал свою позицию по данному вопросу. Но в реальности, логичного тут крайне мало. Принципиальностью же и вовсе не пахнет. Дело в том, что на этой неделе ПАСЕ проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме. За возвращение российским парламентариям всех прав проголосовали 96 депутатов, 44 — выступили против, 7 — воздержались.

Имеет смысл напомнить, что Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Кроме того, в 2018 году ПАСЕ приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны в Украине». В ней она призвала Россию «прекратить финансовую и военную поддержку» самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик». Теперь возникает логичный вопрос — вернула ли Россия аннексированный Крым Украине, прекратила ли она военную и финансовую поддержку так называемым «ДНР» и «ЛНР»? Нет, ничего подобного не было. И, тем не менее, ее вернули в ПАСЕ.

В ответ, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что без России о ПАСЕ никто и не вспоминал. «Считаю, что это вполне ординарное событие. А почему мы не должны участвовать в ПАСЕ? Мы не совершили никаких противоправных действий, чтобы нас лишали членства в Парламентской ассамблее. Мы настроены на конструктивную работу, и против того, чтобы использовать эту трибуну ради оголтелой критики России и нашей внешней и внутренней политики. Если ее не будет, мы готовы поддерживать все разумные инициативы ПАСЕ и участвовать активно в ее работе»,- считает он.

Как видим, никакого раскаяния с российской стороны не было. Наоборот, в РФ считают, что ПАСЕ пошла на попятную. А как еще там должны все это комментировать, если депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре выборов избрали главу российской делегации, зампреда Госдумы Петра Толстого вице-спикером ассамблеи. Это тот самый Толстой, который посещал аннексированный Крым, который был одним из тех, кто выступал на российских телеканалах с речами, которые не только полны лжи, но и сеяли вражду между народами РФ и Украины.

Уже после избрания на высокую должность в ПАСЕ он пообщался с украинской журналисткой, которая хотела выяснить, есть ли в мире страны, поддерживающие аннексию полуострова Россией в 2014 году. «Нашу позицию поддерживает народ России, нам этого достаточно»,- ответил ей Толстой. «В Европе кто поддерживает?»,- решила уточнить украинская журналистка. «В Европе это самая большая европейская страна — Российская Федерация»,- сказал Толстой.

То есть, и он считает себя правым. Он гнет прежнюю линию. Тогда, какой смысл в очередной резолюции ПАСЕ, где от России требуется возвращение Крыма?! Что за дешевый театр?! Впрочем, ничего иного от этой структуры и ждать не стоит. Ведь, до сих пор, несмотря на два с половиной десятилетия, что длится оккупация 20% территорий со стороны Армении, на эту страну не наложены никакие санкции, и никто не выдворил ее из ПАСЕ.