КНР выразила протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне

Пекин выразил протест и сделал представление Вашингтону за то, что представители американских властей вторглись на территорию консульства Китая в Хьюстоне, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он отметил, что здание генконсульства Китая является территорией дипломатического консульства, а также государственной собственностью КНР.

«В соответствии с „Венской конвенцией о консульских сношениях“ и консульским соглашением Китая и США, американская сторона никоим образом не должна вторгаться на территорию генерального консульства Китая в Хьюстоне», — сказал Вэньбинь и подчеркнул, что вторжение было насильственным.

Кроме того, он сообщил, что китайская сторона предпримет «законные и необходимые» ответные меры.

Напомним, власти США потребовали от Китая закрыть дипмиссию в Хьюстоне (штат Техас). В КНР заявили, что это является грубым нарушением международного права и преднамеренной попыткой подорвать отношения с Пекином. Также китайские власти потребовали закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду.

Ранее стало известно, что китайские дипломаты освободили здание консульства КНР в Хьюстоне. Через 40 минут в него вошли американские чиновники (aif.ru)