Президент Армении Армен Саркисян пока не получил от премьер-министра Никола Пашиняна предложений о назначении министра иностранных дел Армении. Об этом NEWS.am сообщили в администрации президента.

Отметим, что статья 3 закона РА «О структуре и деятельности правительства» устанавливает, что «правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьер-министра, а после своего назначения премьер-министр в пятидневный срок представляет президенту республики письменное предложение о назначении вице-премьеров и кандидатов в министры, которое включает фамилию, имя, отчество соответствующего кандидата и соответствующую должность, на которую предлагается назначить его».

2 августа Никол Пашинян силой закона был назначен премьер-министром Армении. Как заявил соучредитель общественной организации «Правовой путь» Рубен Меликян, последний срок представления письменных предложений президенту Армении — 7 августа. Журналисты попытались получить комментарий у пресс-секретаря премьер-министра, чтобы выяснить, почему до сих пор премьер-министр не отправил предложения о назначении главы МИД президенту и когда он их отправит, однако их попытки остались без ответа.

По состоянию на 10 августа вакантной осталась только должность главы МИД. На данный момент обязанности министра иностранных дел исполняет замминистра иностранных дел Армен Григорян.

Что же все-таки мешает Пашиняну утвердить Григоряна на посту главы МИД? Ведь он явно не зря снял его недавно с должности главы Совбеза республики и назначил первым замглавы МИД. Такая же история была и с Аршаком Карапетяном, который без проблем переместился с недавно занятой должности замминистра в кресло министра обороны. Получается, с Григоряном что-то не так. И если он подходит Пашиняну, то совсем не устраивает кого-то еще. Кого? Россию? Диаспору и Запад? По каким причинам, интересно? Была информация в армянских СМИ, что на Григоряна не согласен Кремль – потому что после неудачной для Армении Апрельской эскалации 2016 года он был замечен в толпе протестующих на митинге против политики Москвы у посольства РФ в Ереване. Но трудно сказать, насколько серьезный это аргумент, 5 лет минуло все-таки.

Своими соображениями на сей счет поделился с # эксперт по нашему региону, израильский публицист Авигдор Эскин:

— Армения вышла из тяжелейшего политического кризиса после войны. Само утверждение новой власти может стать для Еревана укрепляющим фактором. Вместе с тем, система еще не вернулась к полному и эффективному функционированию.

После войны мы наблюдали сложности во взаимоотношениях между премьер-министром Николом Пашиняном и его МИДом. Отсутствие налаженного взаимодействия было немалой помехой всё это время. Мы видим, что покамест глава правительства Армении не нашел достойной фигуры для работы с внешним миром, которая бы его устраивала.

Что же касается Армена Григоряна, то он не располагает дипломатическим опытом. Перед Ереваном стоят сложные задачи по умелому представлению своих позиций на переговорах с Азербайджаном. В то же время, первый дипломат должен располагать опытом и пониманием в отношении России, США и ЕС. Григорян пришел из недружественной по отношению к Москве среды. Отсюда не следует, что при нынешнем раскладе он бы мешал политике Пашиняна, обращенной в первую очередь к Москве. Видимо, глава правительства Армении ищет лояльного в личном аспекте кандидата, который будет в то же время опытным профессионалом.