Климатологи выяснили, как быстро теплеет Южный полюс

За последние 25 лет средние температуры на южном полюсе Земли каждое десятилетие увеличивались на 0,6 °С. К такому выводу пришли климатологи, проанализировав замеры американских полярных станций. Их выводы опубликовал научный журнал Nature Climate Change.

«Наши данные показывают, что температура на южном полюсе Земли растет примерно в три раза быстрее, чем в среднем по планете. Это происходит из-за формирования сильной циклонной аномалии в море Уэделла. Она связана с ростом температур в тропической части западного Тихого океана. Это в очередной раз говорит о том, что климатические процессы в тропиках и в Антарктике сильно связаны между собой», – пишут исследователи.

Почти все климатологи не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 °С. Об этом говорят не только сотни компьютерных моделей климата планеты, но и данные с климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Практика показывает, что первыми и главными жертвами глобального потепления станут заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории уже сейчас стала на несколько градусов Цельсия выше, чем в прошлые столетия. В результате их площадь может заметно сократиться, и ото льда освободятся большие территории Альп, Антарктики и Арктики.

Группа климатологов под руководством профессора Университета королевы Виктории (Новая Зеландия) Джеймса Ренвика изучила, как менялась температура на южном полюсе Земли – самом холодном и труднодоступном уголке Антарктиды. В прошлом, как показывали замеры с бортов самолетов, температура в его окрестностях постоянно падала из-за формирования озоновой дыры, однако за последние несколько десятилетий ситуация могла поменяться.

Для ответа на этот вопрос Ренвик и его коллеги проанализировали данные с термометров и других инструментов, которые на протяжении полувека собирали на полярной станции Амудсен-Скотт, а также на других антарктических базах. Эти данные представляют собой не только колебания температур, но и то, как менялся характер их движения в центре Антарктиды на протяжении последних сорока лет.(ТАСС)