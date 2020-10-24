Кличко заразился коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, он чувствует себя хорошо и продолжит работать на самоизоляции. Кличко отметил, что работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск. «Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19», — рассказал мэр Киева.

В конце сентября сообщалось, что коронавирусом заразился бывший президент Украины Петр Порошенко. Его выписали из больницы 12 октября.

Коронавирус перенесли бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, жена и семилетний сын действующего президента Владимира Зеленского , главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак (lenta.ru)