Кличко заразился коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, он чувствует себя хорошо и продолжит работать на самоизоляции. Кличко отметил, что работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск. «Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19», — рассказал мэр Киева.

В конце сентября сообщалось, что коронавирусом заразился бывший президент Украины Петр Порошенко. Его выписали из больницы 12 октября.

Коронавирус перенесли бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, жена и семилетний сын действующего президента Владимира Зеленского , главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак (lenta.ru)

| 2020-10-24T20:30:06+04:00 24 октября 2020, 21:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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