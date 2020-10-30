Кладезь возможностей – Карабахский регион будет привлекателен для международных инвесторов

По итогам первого месяца Отечественной карабахской войны наша доблестная армия освободила от армянской оккупации четыре из семи захваченных районов страны — Физулинский, Джабраилский, Зангеланский, Губатлинский, а также Гадрутский район в Нагорном Карабахе. На текущий момент наши войска уже вступили в Лачинский район, оккупированные земли возвращаются в состав Азербайджана, и дальнейшая судьба отвоеванных территорий остается на повестке наиболее актуальных вопросов.

В правительстве уже приняты решения о начале восстановления экономики освобожденных территорий. В указе главы государства об организации временного специального управления на освобожденных от оккупации территориях нашли отражение наиболее важные моменты первоначальных шагов по возрождению регионов. Так, в числе важнейших направлений деятельности планируется организация Минздравом и Госагенством по обязательному медицинскому страхованию неотложной медицинской помощи и других медицинских услуг для действующих на освобожденных от оккупации землях государственных структур.

Как сказал в беседе с корреспондентом # экономист Асиман Гулиев, в первую очередь на оккупированных землях будет восстанавливаться вся необходимая для дальнейшего возрождения народного хозяйства инфраструктура, в то же время будут приниматься меры для создания условий для возвращения туда людей, развития бизнеса и строительства, восстановления сельского хозяйства. С этой точки зрения, решения высшего политического руководства страны, призванные положить начало формированию инфраструктуры региона, а также аграрного сектора, имеют огромное значение в контексте восстановления сельского хозяйства.

Не случайно, считает он, одними из первых шагов для возрождения экономики станут меры по определению пригодных под сельскохозяйственные угодья земель. Соответствующий указ главы государства, помимо всего прочего, предусматривает инвентаризацию уцелевшей недвижимости, организацию учета, хранения и охраны сельскохозяйственной техники и средств производства, а также сельскохозяйственных животных, предварительной оценке фитосанитарной и эпизоотической ситуации. Одним из важных направлений работы станет также создание необходимой сети связи для государственных структур. Указом Президента страны Ильхама Алиева эта работа вверена Министерству транспорта, связи и высоких технологий и Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

В свою очередь ОАО «Азеркосмос» предоставит необходимую для этой и последующей работы геоинформацию и аналитические материалы. По свидетельству экономиста Эмина Гарибли, восстановление инфраструктуры связи, дорог, первичные наработки в свете перспектив развития ключевого – аграрного направления хозяйственной деятельности, являются приоритетными. Достаточно отметить, что порядка 250 тысяч гектаров земель, находящихся под оккупацией, и 120 тысяч гектаров неиспользуемых земель, располагающихся вблизи бывшей линии соприкосновения, потенциально могут быть использованы для севооборота в постконфликтный период. Производство сельскохозяйственной продукции даст сырье для развития обрабатывающей и пищевой промышленности в Карабахе.

Все это — начальный этап работ, который заложит фундамент экономической деятельности для постепенного возвращения населения в родные края. В перспективе же последует масштабная работа, направленная в русло привлечения капиталовложений, создания благоприятного инвестиционного и делового климата. Для этого имеются все возможности, включая огромный ресурсный потенциал для развития горнодобывающей и металлургической промышленности. «На оккупированных территориях имеется 155 различных типов месторождений полезных ископаемых, в том числе 5 месторождений золота, 6 месторождений ртути, 2 месторождения меди, 1 месторождение свинца и цинка, 19 месторождений облицовочных камней и т. д. Рыночная цена только подтвержденных промышленных запасов золота в размере 132,6 тонн составляет около 8 млрд долларов», — говорится в недавнем отчете Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Иными словами, сложными и затратными обещают быть первые шаги, а в дальнейшем социально-экономическая жизнь карабахского региона обязательно воспрянет благодаря инвестициям, заинтересованности деловых кругов и воле высшего руководства страны. «Карабахский регион – кладезь природных ресурсов и возможностей, — сказал # доктор экономических наук, депутат Милли Меджлиса, профессор Руфат Гулиев.

«Для возрождения этого региона будут составлены специальные планы социально-экономического развития, где, в зависимости от потенциала и специфики каждого отдельно взятого района, найдут отражение перспективы развития различных отраслей народного хозяйства, — уверен ученый. – Благодаря вниманию высшего руководства страны, привлечению сюда инвестиций, местного и иностранного бизнеса, уровень жизни на освобожденных территориях Азербайджана будет выше среднего на постсоветском пространстве. Мы докажем всему миру, что смогли не только отвоевать свои земли, но и возродить их к жизни на достойном уровне».

В свою очередь эксперт-экономист Натиг Джафарли считает, что золотовалютных резервов страны будет недостаточно для возмещения причиненного ущерба. По мнению специалиста, для этого потребуются иностранные инвестиции, а также заинтересованность бизнеса вкладывать в экономику разрушенных оккупацией и войной территорий. Специалисты выделяют потери в социальной и экономической сферах на уровне 126,46 млрд долларов, включая разрушенные захватчиками объекты экономики, школы, больницы и т. д. Для сравнения — золотовалютные резервы Азербайджана не превышают 57,1 млрд долларов.

Однако представители экономического сообщества сходятся во мнении, что богатый потенциал региона облегчит задачу возрождения к жизни этих земель, поскольку после возвращения туда населения регион начнет процесс саморазвития, а государству достаточно создать для этого соответствующие условия на начальном этапе. В довесок этому, инвестиционная привлекательность региона открывает горизонты привлечения сюда иностранных капиталовложений. И эта перспектива сегодня рассматривается. Так, по данным советника министра экономики Азербайджана Эмиля Меджидова, Азербайджан имеет платформы работы с международными финансовыми институтами, международными инвесторами и собственными гражданами, имеющими капиталы за рубежом. А ведь это хорошие шансы в русле развития Карабахского региона.