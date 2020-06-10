Китайский поставщик Tesla создал батарею со сроком службы 16 лет

Крупнейший китайский производитель Contemporary Amperex Technology (CATL), поставляющий аккумуляторы Tesla и Volkswagen, заявил о создании нового устройства, которое позволит решить главную проблему электромобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

CATL готова выпускать аккумуляторы, которые будут работать на протяжении 16 лет и позволят преодолевать до 2 млн километров. По данным издания, на данный момент гарантия на батареи составляет 8 лет, а пробег — 150 тыс. километров.

При этом новая батарея будет стоить всего на 10% старой модели, поэтому замена серьезно не отразится на конечной стоимости автомобиля, но сделает его более удобным в эксплуатации.