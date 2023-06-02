Попытка Китая стать посредником между Россией и Западом и предложить план урегулирования конфликта в Украине закончилась безрезультатно.

Посетив Москву и Киев, а также европейские столицы, включая Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй вернулся с пустыми руками.

«Сейчас всем сторонам довольно сложно заставить себя сесть за стол переговоров», — заявил он в пятницу, комментируя итоги своего турне на пресс-конференции в Пекине.

Впрочем, по словам Ли Хуэея, в прошлом китайского посла в Москве, достижение «быстрого результата» и не было целью его поездок, в ходе которых посланник КНР провел переговоры с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и дипломатами ЕС.

«Гораздо важнее лучше понять позицию разных сторон и донести китайскую позицию по продвижению мирных переговоров», — сказал Ли, имея в виду пространный «мирный план» из 12 пунктов, который в феврале представил председатель КНР Си Цзиньпин.

Источники The Wall Street Journal, знакомые с итогами европейских переговоров Ли, рассказали, что тот настаивал, чтобы Россия сохранила за собой оккупированные украинские территории. Китайская позиция, по данным WSJ, заключается в том, чтобы не дать Кремлю проиграть войну и подойти к грани, когда станет реальностью применение ядерного оружия.

Китайские идеи, впрочем, были встречены без энтузиазма. «Мы объяснили, что заморозка конфликта не в интересах мирового сообщества, если только не состоится вывод российских войск (из Украины)», — сообщил WSJ дипломат, который говорил с Ли.

Сам Ли открестился от требований по сохранению за Россией захваченных земель. «Я знаю, кто этот европейский чиновник, о котором писала газета Wall Street Journal, но эти сообщения совершенно не соответствуют действительности», — заявил он на пресс-конференции.

Тем не менее, китайский дипломат признал, что Пекин выступает против снабжения Украины западным вооружением, с помощью которого Киев надеется отвоевать утраченные территории.

«Если мы действительно хотим остановить военные действия и спасти жизни и установить мир, то важно остановить отправку оружия на поле боя», — сказал Ли, добавив, что такие поставки только усугубляют ситуацию. (moscowtimes.ru)