Китайские исследователи выявили антитела к коронавирусу у 4,43% жителей Уханя

Китайские ученые провели сероэпидемиологическое исследование населения ряда регионов КНР на наличие антител к коронавирусной инфекции, которые вырабатываются в организме после заражения. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР специалисты обнаружили антитела к коронавирусу только у 4,43% жителей города Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), где в конце прошлого года зафиксировали вспышку COVID-19.

«Низкий уровень инфицирования населения нашей страны говорит о том, что борьба с эпидемией, в которой Ухань стал основным полем сражения, увенчалась успехом», — приводит слова китайских специалистов в понедельник Центральное телевидение Китая.

Всего в исследовании приняли участие более 34 тыс. человек. Среди жителей провинции Хубэй (не включая Ухань) антитела нашли только у 0,44%. В тестировании участвовали 12 тыс. человек, проживающих в Пекине, Шанхае, а также провинциях Гуандун, Ляонин, Сычуань и Цзянсу. Среди них только у двух человек выявили антитела к коронавирусу. Сроки проведения тестирования жителей КНР на наличие антител не уточняются.(ТАСС)