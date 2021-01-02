Китай выдвинул свою версию происхождения коронавируса

Глава МИД КНР Ван И заявил, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками заболевания в разных регионах планеты, а Китай просто первым проинформировал о выявлении COVID-19 на своей территории.

В интервью агентству «Cиньхуа» министр иностранных дел отметил, что эту версию доказывают многочисленные исследования.

Также Ван И подчеркнул, что Китай всегда открыто сотрудничал с международным сообществом в вопросах борьбы с коронавирусом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй зафиксировали первый случай заболевания неизвестной пневмонией. Инфекция начала стремительно распространяться сначала по территории Китая, а затем и по всему миру. Новый коронавирус был назван SARS-CoV-2.

Действующий президент США Дональд Трамп открыто обвинял Китай в распространении коронавируса. Также американский лидер заявлял, что КНР будет наказана за пандемию.тролируют публикацию всех исследований о происхождении новой коронавирусной инфекции. Правительство КНР якобы выделяет огромные деньги на изучение происхождения COVID-19 на юге страны, ограничивая при этом публикацию всех результатов этих исследований (aif.ru)